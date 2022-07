Hommage Police Nationale

Durant cette cérémonie, M. Amaury de Saint-Quentin a décoré de la médaille d’honneur pour acte de courage et de dévouement 17 policiers. Un agent a été médaillé pour acte de courage et de dévouement MACD, 5 ont été médaillés de la sécurité intérieure MSI, 11 médaillés d’honneur de la police nationale dont une remise de médaille à la veuve du Major Mallinjoud de la DDSP de la Corse du Sud, décédé de maladie en 2021.



Cet événement a été l'occasion d'honorer la mémoire des policiers morts en mission et de rendre hommage aux blessés.