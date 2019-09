Histoires D’œuvres conférence de Boris Cyrulnik vendredi 20 septembre Cunfarenza di Boris Cyrulnik in u quatru di "Histoires D’œuvres", vennari u 20 di sittembri à u museu Fesch

Vendredi 20 septembre à 18h30 dans la Grande galerie du Palais Fesch Musée des Beaux-Arts d’Ajaccio, le neurologue, psychiatre, éthologue et psychanalyste français, Boris Cyrulnik est l’invité de la 3ème saison d’Histoires D’oeuvres, un cycle d’interventions d’auteurs initié par Racines de Ciel, en partenariat avec le Palais Fesch Musée des Beaux-Arts d’Ajaccio.



Il est accompagné du journaliste et écrivain José Lenzini qui a animé le dialogue entre Boris Cyrulnik et l’écrivain algérien Boualem Sansal publié sous le titre « L’impossible paix en Méditerranée » aux éditions de l’Aube.



Au cours de cette intervention dont Sandra Alfonsi assure la médiation, on évoquera évidemment le concept de «résilience».

Un thème largement présent dans le dernier roman de Boris Cyrulnik « La nuit, j'écrirai des soleils » (éd. Odile Jacob-avril 2019).

Il y évoque son passé traumatisant d'enfant juif durant la Seconde Guerre Mondiale lors de laquelle il a perdu ses deux parents, et lie sa détresse à celle d'autres écrivains célèbres pour mieux asseoir son credo : l'écriture mène vers la résilience.

Un livre où il convoque les déchirures d’auteurs célèbres (Jean Genet, Rimbaud, Romain Gary, Flaubert, John Le Carré...), les conjugue à l’aune de ses propres souffrances pour mieux convaincre des bienfaits de l’imaginaire, de la puissance du rêve et des pouvoirs de guérison que recèle l’écriture.



A 11h, les élèves de Première du lycée Fesch -option « histoire des arts »- rencontre Boris Cyrulnik au Musée Fesch.

Ils sont accompagnés de Marie Laure Cera-Paoli, professeure de français et de Jean-Laurent Arrighi, professeur d’arts plastiques.

Préalablement à la rencontre, ils auront travaillé, dans ces deux matières sur le thème «Artistes et résilience», notamment en étudiant un texte de Boris Cyrulnik et un autre de Georges Perec.



Retrouvez plus d'informations en téléchargeant le dossier de presse en pièce-jointe.



