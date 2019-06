Halle fermée de la place Campinchi, avis de sélection préalable des commerçants Candidatura pà i cumircianti di u marcatu sarratu di a piazza Campinchi

Avis de sélection préalable des commerçants souhaitant exercer une activité commerciale dans la halle fermée de la place Campinchi. Si vous souhaitez faire partie des commerces alimentaires qui seront accueillis dans le nouveau marché, la Ville d'Ajaccio vous invite à poser votre candidature.



25 juin 2019, la Ville d'Ajaccio ouvre la procédure de sélection préalable de ces onze nouveaux commerces. Cette procédure est rendue obligatoire par les dispositions de l’article L2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques.



Principales modalités des candidatures :



Pour postuler :

1) Télécharger l'avis de publication qui expose les principales caractéristiques de la procédure (à télécharger ci-dessous);

2) Effectuer une demande auprès de la direction du commerce, de l'artisanat et du domaine public (

- du règlement de la consultation (pièce 2)

- du formulaire d'offre (pièce 3)

- du dossier technique (pièces 4 et 4 bis)



Avant tout envoi, la direction du commerce, de l'artisanat et du domaine public demandera au candidat de s'identifier et de communiquer une adresse mail valide afin de permettre la communication d'éventuelles d'informations complémentaires durant la procédure.



3) Le candidat devra déposer avant le mercredi 14 août 2019 le dossier de candidature dûment complété. Le dépôt est obligatoirement effectué par voie postale en recommandé avec accusé de réception . Le nouveau marché de la place Campinchi sera constitué dans les prochains mois de trois nouveaux espaces : un marché de plein air sur le parvis de la halle, un marché couvert, sous la partie ouverte de la halle et une halle fermée destinée aux activités commerciales alimentaires. Ce dernier espace accueillera, outre les patrons pêcheurs, onze commerces alimentaires. A compter du, la Ville d'Ajaccio ouvre la procédure de sélection préalable de ces onze nouveaux commerces. Cette procédure est rendue obligatoire par les dispositions de l’article L2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques.Pour postuler :1) Télécharger l'avis de publication qui expose les principales caractéristiques de la procédure (à télécharger ci-dessous);2) Effectuer une demande auprès de la direction du commerce, de l'artisanat et du domaine public ( commerce@ville-ajaccio.fr ) pour recevoir l'envoi du dossier de candidature complet, composé de:- du règlement de la consultation (pièce 2)- du formulaire d'offre (pièce 3)- du dossier technique (pièces 4 et 4 bis)Avant tout envoi, la direction du commerce, de l'artisanat et du domaine public demandera au candidat de s'identifier et de communiquer une adresse mail valide afin de permettre la communication d'éventuelles d'informations complémentaires durant la procédure.3) Le candidat devra déposerle dossier de candidature dûment complété. Le dépôt

Avis de publication 1. AAPC_domaine public_halle campinchi.pdf (174.39 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer