conférence « La médecine du prophète » au Palais Fesch Cunfarenza à u Palazzu Fesch, vennari u 13 d'aprili à 6 ori di sera

Entre janvier et avril 2018,

un cycle d’interventions d’auteurs à Ajaccio,

dans des lieux de culture ouverts à tous

autour de la thématique

Par quel media passe l’art ?



Vendredi 13 avril à 18h conférence sur le thème de « La médecine du prophète »

par Michel CANESI & Jamil RAHMANI

ENTREE LIBRE

Séance de signature

au Palais Fesch,

en partenariat avec LA MARGE



Une initiative artistique imaginée par

PALAIS FESCH MUSEE DES BEAUX-ARTS

Réseau Bibliothèques & Médiathèques

d'Ajaccio

&

RACINES DE CIEL

RENCONTRES LITTÉRAIRES

D’AJACCIO





MICHEL CANESI est médecin dermatologue.

JAMIL RAHMANI, chef du service d’anesthésie réanimation de l’Institut hospitalier franco-britannique de Levallois et de l’hôpital de Neuilly-Rives de Seine.

Ensemble ils ont écrit notamment « Le Syndrome de Lazare »(2006), un hommage aux victimes du sida, « Alger sans Mozart » (Naïve éditions, 2012), « Siamoises » (Naïve éditions, 2013) et « Villa Taylor » (Mercure de France, 2017).

Indéniablement, leur activité en tant que médecin vient nourrir leur activité d’écrivain. Même si JAMIL RAHMANI a bien conscience qu' « écrivain, c’est un métier à part entière qui ne concerne pas seulement l’écriture ».

Leur dernier livre : « La médecine du prophète » éd. Lattès.

Passerelle littéraire entre la Corse, le Maroc et l’Algérie, ils incarnent le lien culturel en Méditerranée. On les retrouve les 8 et 9 juin 2018, lors de la prochaine édition de « Racines de Ciel, rencontres littéraires d’Ajaccio » au Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts.





