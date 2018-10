Gymnase Pascal Rossini, accueil et ravitaillement Tempête « Adrian » du 29 octobre 2018



La Ville d'Ajaccio assure un accueil et ravitaillement boisson/nourriture pour les personnes sans domicile fixe et les gens du voyage, en raison du remplissage au complet du centre d'accueil de nuit.



Accueil Envoyer à un ami Imprimer