Grippe-Covid : CAMPAGNE AUTOMNALE DE VACCINATION Nuvella campagna pà u vaghjolu di u Covid-19

Afin de faire face au rebond épidémique du Covid-19, une campagne de vaccination pour une nouvelle dose de rappel a débuté le 3 octobre. Elle est fortement recommandée aux personnes à risque de faire une forme sévère de la maladie ainsi qu’à leur entourage et aux professionnels de soins. L’ARS Corse encourage donc vivement ces personnes à procéder à leur rappel sans tarder.



Pourquoi un nouveau rappel ?



Le rappel vaccinal est une nécessité pour maintenir une protection élevée contre les formes graves de la maladie. La dose additionnelle de vaccin recommandée cet automne est destinée à maintenir un bon niveau de protection en stimulant le système immunitaire.



Qu’est-ce qu’un vaccin bivalent ?



Un vaccin bivalent protège contre 2 maladies ou 2 souches d’un même germe. Les vaccins bivalents du Covid-19 agissent contre la souche initiale du coronavirus Sars-CoV-2 et contre le variant Omicron de ce virus et sont donc mieux adaptés au contexte épidémiologique actuel.



A l’image des vaccins contre la grippe saisonnière, actualisés chaque année pour prendre en compte les virus qui sont les plus susceptibles de circuler pendant l’hiver, les vaccins à ARNm bivalents ne sont pas des nouveaux vaccins mais des vaccins adaptés aux souches circulantes.



Ces vaccins bivalents sont donc plus adaptés au contexte épidémique et c’est pourquoi, la dose additionnelle recommandée cet automne devra être réalisée préférentiellement avec un vaccin à ARN messager bivalent quels que soient les vaccins utilisés précédemment. Il s’agit du vaccin bivalent Moderna BA.1 et du vaccin bivalent Pfizer BA.5. Concernant les personnes de moins de 30 ans, la HAS maintient sa recommandation de n’utiliser que les vaccins Comirnaty® (Pfizer BioNTech).



La HAS rappelle que les vaccins classiques, monovalents, restent efficaces contre les formes graves de la maladie et sont les seuls autorisés pour la primo vaccination. Ils peuvent donc toujours être utilisés pour les personnes qui souhaitent débuter utilement leur schéma vaccinal.



La dose de rappel pour qui, quand et où ?

La Haute autorité de santé (HAS) préconise qu’une dose de rappel additionnelle avec les vaccins bivalents actuellement disponibles puisse être administrée aux personnes à risques de forme grave de COVID-19 : les résidents d’EHPAD et unités de soins de longue durée (USLD), quel que soit leur âge

les personnes de 60 ans et plus

les personnes immunodéprimées

les personnes souffrant d’une ou plusieurs comorbidités

les femmes enceintes, dès le premier trimestre de grossesse

les personnes vivant dans l’entourage ou en contact régulier avec ces personnes immunodéprimées ou vulnérables

les professionnels des secteurs sanitaires et médico-social. Toutefois, les personnes qui ne font pas partie de ce public cible et qui souhaitent se faire vacciner, pourront aussi, sur demande, recevoir leur dose de rappel. La seule condition à remplir pour les personnes ciblées est d’avoir un schéma initial complet, peu importe le nombre de rappels reçus.



Quand faire son rappel ?

La dose de rappel doit être administrée : dès 3 mois après la dernière injection ou infection pour les personnes âgées de 80 ans et plus, ainsi que pour les résidents en EHPAD et en USLD et les personnes sévèrement immunodéprimées, quel que soit leur âge ;

dès 6 mois après la dernière injection pour toutes les autres personnes éligibles. Pour ces personnes, en cas d’infection récente au COVID-19 le rappel est recommandé dès 3 mois après l’infection, en respectant un délai minimal de 6 mois après la dernière injection. Où se faire vacciner ?

La campagne de vaccination repose essentiellement sur la médecine de ville. Les professionnels de santé libéraux (pharmaciens, médecins, infirmiers, sage-femme…) peuvent vacciner.

Des centres de vaccination restent cependant actifs (liste sur La campagne de vaccination repose essentiellement sur la médecine de ville. Les professionnels de santé libéraux (pharmaciens, médecins, infirmiers, sage-femme…) peuvent vacciner.Des centres de vaccination restent cependant actifs (liste sur www.sante.fr et sur le site de l’ARS)





La co-vaccination Grippe et Covid : une double nécessité pour les plus fragiles La grippe est responsable chaque année de plusieurs milliers de décès, dont la très grande majorité survient chez les personnes âgées. La vaccination permet en moyenne de réduire le risque de décès chez les personnes âgées vaccinées d’environ un tiers. La vaccination associée aux gestes barrières reste donc les mesures de prévention les plus efficaces. La majeure partie des publics prioritaires ciblés la dose de rappel contre le Covid-19 est également concernée la campagne de vaccination antigrippale. Pour ces personnes, la double vaccination et le respect des gestes barrières sont essentiels pour éviter des formes sévères de la grippe et/ou de la Covid-19.



Depuis le 18 octobre, conformément à la recommandation de la HAS, la co-vaccination grippe/covid est donc encouragée d'autant que les épidémiologistes redoutent une épidémie de grippe importante cette année. En effet, depuis 2 ans, la grippe n'a quasiment pas circulé grâce au confinement et aux gestes barrières. On est donc moins immunisés cette année et ce qui rend la vaccination d'autant plus indispensable cet hiver pour les plus âgés.



Taux de vaccination antigrippale en Corse en 2021-2022 : 46,9 % (53,1 % France métropolitaine)



Les personnes ayant reçu leur bon de prise en charge doivent se faire vacciner dès le début de la campagne. Il faut en effet compter une quinzaine de jours pour être protégé. Si l'épidémie de grippe démarre le plus souvent fin décembre - début janvier, cette année elle semble plus précoce et est déjà arrivée en France. Les deux injections peuvent être pratiquées le même jour, sur deux points d’injection distincts sur le corps. Si les deux vaccins ne sont pas administrés au même moment, il n’y a pas de délai à respecter entre les deux vaccinations. Il est possible de faire cette double vaccination en pharmacie, chez son médecin, infirmiers ou sages-femmes.



La co-administration des vaccins contre la grippe et contre le Covid-19 en centre de vaccination Covid-19 est possible dans les seuls cas où une personne se présenterait spontanément le jour du RDV avec son vaccin contre la grippe. Il faut toutefois rappeler que la chaîne du froid est essentielle à maintenir pour le vaccin de la grippe et donc veiller à transporter votre vaccin dans une pochette spécifique A noter que cette double vaccination covid-grippe est aussi possible pour les personnes qui n’ont pas encore été vaccinées contre le Covid et qui souhaitent le faire.



Comme pour le rappel de vaccination contre la Covid-19, les professionnels de santé sont incités à se faire vacciner contre la grippe saisonnière, pour se protéger eux-mêmes et pour ne pas contribuer involontairement à la propagation de l’infection à leurs patients fragiles.





COVID ET VIRUS DE L’HIVER NE PAS OUBLIER LES GESTES BARRIERES

La grippe fait son apparition cette année plus tôt que d’habitude.

Or, les gestes barrières sont efficaces pour limiter la transmission de nombreuses maladies.

Ils doivent être intégrés dans nos vies de façon durable et permettent, facilement, de protéger notre entourage.



Ainsi, surtout si est une personne fragile ou au contact d’une personne fragile : On porte un masque,

On se lave les mains plusieurs fois par jour

On aère régulièrement les pièces où l’on vit (maison, bureau).

On évite les embrassades si on a des symptômes, en plus des gestes barrières ci-dessus,

On se teste

On télé travaille si c’est possible

On utilise des mouchoirs à usage unique que l’on jette à la poubelle après usage

On limite les contacts avec les autres personnes Ces gestes peu coûteux individuellement ont un impact très important sur la collectivité. Soyons tous responsables !



Une campagne pour rappeler l’importance de la vaccination et des gestes barrières



Un spot TV « le ring » est actuellement diffusé sur les chaines nationales. En complément l’ARS Corse lance une campagne pour rappeler au public que le port du masque peut éviter aux plus fragiles de développer une forme grave et être hospitalisé. Ce geste simple est très efficace et peut sauver des vies.

UN GESTE BIEN RÉPÉTÉ FINIT TOUJOURS PAR PAYER

Ensemble, gardons les bons réflexes

