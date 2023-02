Grève du 7 février : La Ville met en place son service minimum d'accueil

Infurmazioni annant'à a greva di u 7 di Farraghju : a Cità d'Aiacciu metti in piazza in sirviziu minimu

Le service minimum d'accueil est mis en place dans les écoles maternelles, élémentaires et crèches pour la grève du mardi 7 février 2023.



Retrouvez toutes les informations dans cet article.