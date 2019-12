Grève du 5 décembre, service minimum d'accueil dans les écoles Un sirviziu minimu d'accolta sarà missu in piazza pà a greva di u 5 di dicembri

Le service minimum d'accueil pendant la grève du 5 décembre.







INFOS ETABLISSEMENTs Crèches :



- DPE ouvert

- RAM ouvert

- Crèche des Haras : section moyens ouverte

- multi-accueil A Rundinella : ouvert

- Berthault : sections bébés et grands ouvertes

- Multi-accueil de Pietralba : ouvert

- Multi-accueil la souris verte : fermé

- Multi-accueil de Bodiccione : ouvert

- multi-accueil de Mezzavia : sections grands et moyens ouvertes

- Cuisine Ingurdelli : ouverte









