Grève du 31 janvier : La Ville met en place son service minimum d'accueil

Infurmazioni annant'à a greva di u 31 di ghjennaghju : a Cità d'Aiacciu metti in piazza in sirviziu minimu

Le service minimum d'accueil est mis en place dans les écoles maternelles, élémentaires et crèches pour la grève du mardi 31 janvier 2023.



