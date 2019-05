Grève dans les écoles du jeudi 9 mai 2019

*le service de cantine est assuré dans les écoles Sampiero maternelle et élémentaire et St Jean maternelle, élémentaire et ALSH. Il n'est en revanche pas assuré dans toutes les autres écoles. Les parents doivent récupérer les enfants à 11h30 et les ramener à 13h30. Le repas sera déduit de la prochaine facturation du Guichet Unique.