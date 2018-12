Goûter de Noël du RAM à la Maison de Quartier des Cannes

Pour clôturer l’année 2018, lundi 10 décembre l’équipe de la Maison de Quartier des Cannes, en présence d'Annie Costa-Nivaggioli, adjointe au maire déléguée à la politique familiale/hygiène et santé/petite enfance, et en partenariat avec le Relais Assistantes Maternelles, ont réuni leurs publics autour d’un goûter de Noël, une quarantaine d’enfants, accompagnés de leurs assistantes maternelles.



Petits et grands se sont donnés rendez-vous dès janvier pour une nouvelle année !