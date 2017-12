Goûter de Noël du RAM à la Maison de Quartier des Cannes U RAM hà fattu u so visperinu di Natali à a casa di quartieru di i canni





Tout au long de l’année, la Maison de Quartier des Cannes a proposé au public un atelier « baby-gym » encadré par ses animateurs en collaboration avec le RAM (Relais Assistantes Maternelles) et la « MAM des p’tits bouts » (Maison d’Assistantes Maternelles).



Ces rencontres s’effectuent le lundi de 9 heures 30 à 11 heures dans la grande salle polyvalente de la structure. Cette activité est composée de différents parcours de coordination adaptés à la petite enfance (cerceaux, plots …).



Pour remercier chaque participant pour son investissement et prolonger cet échange convivial, les animateurs référents ont convié les enfants et leurs accompagnatrices le lundi 11 décembre 2017 à un goûter de Noël.



Ce moment de partage a permis au groupe de se réunir dans la bonne humeur et de profiter de cet échange chaleureux.



L’activité reprendra à la rentrée le lundi 8 janvier pour de nouvelles aventures sportives !



