Geek amateur, un atelier vous est dédié à la maison de quartier des Cannes

Ce nouvel atelier, LE CLUB DE GEEK CULTURE, organisé à la Maison de quartier des Cannes proposera deux fois par semaine des activités autour des jeux vidéos, rétrogaming, jeux de stratégies et de tables, mangas, dessins, livres fantastiques et tous genres, cinéma et séries, nouvelles technologies et autres activités en relation avec la culture Geek.



Les maitres mots seront la convivialité, l’amitié, l’écoute, l’entraide, le plaisir du jeu et la cohésion de groupe.



« Un véritable groupe d’amis »

La première activité consistera à créer un logo en commun représentatif du club puis nous établirons ensemble les activités à venir tout au long de l’année.



Tous les vendredis de 15h30 à 17h45 Public : ados / adultes