Fortes chaleurs dans les écoles, Communiqué Maire d'Ajaccio

Depuis quelques jours, des températures très élevées ont fait leur apparition à Ajaccio. Les enfants dans les établissements scolaires sont très incommodés par ce phénomène climatique. Aussi ai-je demandé aux services compétents, sans attendre l’activation du plan canicule, d’améliorer les conditions d’accueil des plus jeunes. A ce titre, douze climatiseurs mobiles et une quinzaine de ventilateurs ont été distribués, notamment à l’école des Cannes, Mezzavia et St Jean. Dans les écoles totalement dépourvues d'espaces climatisés, l’installation des équipements nécessaires est également programmée. Ainsi, dès cet été, les écoles des Cannes, de la Résidence des îles et du Parc Berthault bénéficieront d'espaces climatisés comme les réfectoires, garderies ou salles polyvalentes.



Cette situation de chaleur extrême tendant à se répéter chaque année au vu des prévisions des climatologues, il est indispensable de prendre cette problématique à bras le corps dès aujourd’hui. Pour l’heure, la Ville d’Ajaccio n’est pas en mesure d’équiper toutes les salles de cours des écoles communales. Pour autant j’ai demandé aux services techniques de la ville de lancer un audit énergétique des 35 bâtiments communaux qui abritent la totalité de nos écoles. Ce travail cofinancé par la caisse des dépôts et consignations en partenariat avec l'ADEME nous permettra de programmer un plan pluriannuel de travaux visant à améliorer la qualité énergétique de nos bâtiments scolaires. Croyez bien que le bien-être de nos enfants passe avant tout et que je mettrai tout en œuvre pour leur assurer un accueil optimal.





Laurent Marcangeli, Maire d’Ajaccio.