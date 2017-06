Fortes chaleurs , un dispositif pour les plus vulnérables Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la Ville d'Ajaccio se mobilise pour accompagner les personnes vulnérables en période de fortes chaleurs. Conformément aux règlements en vigueur, la Ville a ouvert un registre nominatif afin que ces personnes puissent s’inscrire auprès du CCAS, vous trouverez tous les détails ci dessous. D'autre part, Le CCAS a prévu de distribuer auprès des personnes âgées recensées et/ou bénéficiant des services du CCAS de brumisateurs individuels. Par ailleurs, Le CCAS offrira aux personnes âgées et/ ou handicapées, avec de faibles revenus recensés par le service social, un ventilateur.

Cette année en cas du déclenchement canicule , la Croix Rouge sera associée au CCAS. Le partenariat portera essentiellement sur deux axes, la sensibilisation du public, avec l’organisation d’une réunion d’information et l'organisation d' interventions conjointes, Cela se traduira par des visites de bénévoles et agents du CCAS auprès des personnes recensées et des appels téléphoniques réguliers. L'Ouverture de lieux d’accueil climatisés et l' accueil des publics dans ces lieux est également planifié.







Le Registre des Personnes Fragiles Isolées Le Maire de chaque commune est chargé de recenser les personnes âgées et les personnes handicapées, isolées, et de tenir à jour tout au long de l’année, un registre nominatif confidentiel.

Le Maire d’Ajaccio a confié au Centre Communal d’Action Sociale, pour sa compétence de proximité auprès de la population âgée Ajaccienne, la gestion de se registre. Chaque démarche d’inscription basée sur le volontariat, est une démarche de prévention et de solidarité citoyenne.



Qui est concerné ? Qui peut figurer sur le Registre ?

Les personnes âgées de 65 ans et plus

Les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail,

Les personnes adultes handicapées, en invalidité.



Qui peut s’inscrire sur le Registre ?



La personne elle-même

Son représentant légal

Un tiers (ami ou proche, médecin, services d’aide ou personne intervenante).



Comment s’inscrire sur le Registre ?

Plusieurs possibilités sont offertes aux personnes résidant sur la commune d’Ajaccio



Sur simple appel téléphonique au : 04 95 51 52 88 du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00

Par courrier adressé au : CCAS Ville d’Ajaccio – 3, rue Sœur Alphonse – B.P. 174 - 20 178 Ajaccio Cedex

En téléchargeant la demande d’inscription ci-dessous

Un accusé de réception de l’enregistrement sur le Registre vous sera adressé.

Toute confidentialité est garantie. La gestion du Registre est destinée aux seules fins de communication à Monsieur le Préfet dans le cadre du Plan d’Alerte et d’Urgence Départemental.

Les personnes figurant sur le Registre disposent d’un droit d’accès et de rectification des informations les concernant.



Informations et renseignements C.C.A.S.de La Ville d’Ajaccio

3, Rue Sœur Alphonse B.P.174 20 178 AJACCIO CEDEX



Un numéro d’appel unique 04.95.51.52.88











Des gestes simples à adopter Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ;

sans attendre d’avoir soif ; Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour ;

(au moins le visage et les avants bras) plusieurs fois par jour ; Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool ;

Evitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée...) ;

Evitez les efforts physiques ;

Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais) ;

Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que nécessaire, osez demander de l’aide ;

Consultez régulièrement le site de Météo-France pour vous informer. En amont des fortes chaleurs, les personnes fragiles peuvent par ailleurs, en lien avec leur entourage : Prévoir le matériel nécessaire pour lutter contre la chaleur : brumisateur, ventilateur….

Faire une liste des lieux climatisés (ou frais) où se rafraîchir près de chez elles : grande surface, commerce, cinéma, musée…

Ne pas hésiter à demander conseil à leur médecin traitant, tout particulièrement en cas de problème de santé ou de traitement médicamenteux régulier (adaptation de doses par exemple). Si vous connaissez des personnes âgées, handicapées ou fragiles qui sont isolées, incitez les à s’inscrire sur la liste mise à leur disposition par chaque mairie afin de recevoir de l’aide de bénévoles, et, pendant une vague de chaleur, prenez de leurs nouvelles régulièrement.





