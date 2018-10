Formation aux risques majeurs par l'Iffo-RME Furmazioni pà i risichi maiò



Cette formation s'est déroulée du 1er au 5 octobre 2018 à Ajaccio L’Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de l’Environnement ‘‘Iffo-RME’’, est engagé depuis plus de quinze ans dans l’éducation à la prévention et dans la réalisation d’un guide d’actions et d’acteurs de la culture du risque majeur.

Il invite à agir, à rencontrer et à développer des partenariats pour des réalisations multiples afin d’obtenir un maximum de cohérence. Il s’adresse, prioritairement, aux acteurs responsables :

- Les décideurs qui sont les services déconcentrés de l’Etat, les collectivités territoriales, les communes,

- Les établissements, de toute nature, recevant du public.



Cinq jours durant, du 1er au 5 octobre, au sein de la Maison de Quartier des Cannes, l’Iffo-RME était à Ajaccio pour informer et perfectionner une trentaine de stagiaires.





Le réseau de formateurs Risques Majeurs éducation « RMé » a été mis en place, en 1991, par le ministère en charge de l'Environnement, dans le cadre d'une convention avec l'éducation nationale.

En 1997, ce réseau s’est constitué en Institut pour réfléchir, proposer, animer et développer des actions d’information et de formation aux risques majeurs.



Ses principales missions:

- Faciliter une meilleure prise en compte du risque majeur et de la protection de l’environnement dans la culture du citoyen,

- Animer le réseau de formateurs Risques Majeurs Education (RMé),

- Proposer des formations inter-catégorielles et interdisciplinaires sur les risques majeurs,

- Rendre les établissements scolaires capables d’assurer leur sécurité face à un risque majeur: le Plan Particulier de Mise en Sûreté,

- Concevoir et diffuser des outils pédagogiques : gafforisk (sous forme de plaquettes cartonnées regroupées en éventail proposant de découvrir les risques majeurs à travers des questions-réponses)…

- Accompagner les différentes parties prenantes en charge de l’information des populations sur les risques majeurs et les mesures de sauvegarde pour s’en protéger,

- Développer des actions et des échanges internationaux sur ce thème.

Mme Sylvette PIERRON, Présidente de l’Iffo RME, a présenté à l’ensemble des stagiaires présents le programme de ces 5 jours:

- Prévention et la résilience des populations (Jacques FAYE, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire),

- Protection des populations, alerte et gestion de crise ( Mme Evelyne POLI, Chef du SIRDPC de Corse-du-Sud),

- La Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation - SLGRI et la prise en compte des risques dans l'information des populations et l'éducation des jeunes (Paul DOLCEROCCA, chargé de la Prévention, CAPA),

- Le Programme d’actions et de Préventions des Inondations - PAPI et les travaux de réduction de la vulnérabilité (Estelle Fontrier, responsable du pôle aménagements urbain et hydrauliques, DGT-DGST Ville d’Ajaccio),

- La présentation de la Maison de Quartier des Cannes sur un document conçu par Pierre MERCURI, agent DHRU-DGST Ville d’Ajaccio, présentant les différentes étapes de travaux et leur spécificité nécessaires à la construction d’une structure accueillant du public à l’intérieur d’une zone classée inondable.

- Les dispositifs de Prévention et de Gestion des feux de maquis (lieutenant Michel CORTI, SIS 2A),

- La visite en car sur le thème des risques naturels et technologiques sur les sites du Loretto et du Bois des Anglais.

- La mise en œuvre des Plans de Mise en sûreté dans les établissements scolaires.

FOCUS SUR LE PLAN PARTICULIER DE MISE EN SURETE - PPMS Un accident majeur peut provoquer une situation d'exception laissant un certain temps la communauté scolaire seule et isolée face à la catastrophe.

Pour se prémunir au mieux pendant cette situation, le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) a été conçu après la tempête de 1999. Il permet d’anticiper l’événement majeur et de prévoir une organisation interne à l’établissement. Cela doit permettre aux établissements d’assurer la sûreté de leurs élèves et personnels en attendant l’arrivée des secours.



Ce document dresse l’inventaire des risques et des menaces auxquels est exposé l’établissement et propose une réponse pour chacune des situations.

Il est éprouvé chaque année aux travers d’exercices qui permettent de le tester, de l’améliorer et de le mettre à jour.



Le bon fonctionnement du plan et son efficacité impliquent une compréhension des consignes à adopter par l’ensemble de la communauté scolaire :

- Regroupement et mise à l’abri des élèves,

- Consignes aux parents comme: « ne pas allez chercher ses enfants à l’école », « ne pas téléphoner »…



