Fonds MAIF pour l'Education : c'est parti !

Les dotations récompenseront les initiatives locales les plus innovantes (1500€ pour le premier prix régional, 5000€ pour le premier prix national)



Veuillez trouver ci-joint : le communiqué de presse de la MAIF précisant les différentes modalités ainsi que les dates importantes

l'affiche de présentation

