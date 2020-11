Fonctionnement des services publics de la ville d'Ajaccio

La réception du public s’effectue selon des règles strictes, il revient à chaque usager de respecter les consignes de sécurité sanitaire :

respect des gestes barrières, distanciation physique, port du masque. Dans le cas contraire, l’accès aux services ne sera pas possible.



ALLÔ MAIRIE

Accueil téléphonique tous les jours sauf week-end et jours fériés 8h-12h / 13h30-17h

Tél : 0803 05 05 05 > dépôt de doléances

CTM_proximite@ville-ajaccio.fr et sur ajaccio.fr



CABINET DU MAIRE

Fermé au public

cabinet@ville-ajaccio.fr



ACCUEIL HÔTEL DE VILLE

Accueil physique et téléphonique

Tél : 04 95 51 52 53



PETITE ENFANCE

Accueil physique et téléphonique du lundi au vendredi 8h30-16h

Tél : 04 95 23 39 63



RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES

Le RAM est ouvert au public.

Accueil physique uniquement sur RDV

Accueil téléphonique du lundi au vendredi 8h30-16h

Tél : 04 95 23 55 06 ou 06 34 37 60 02

ram@ville-ajaccio.fr



ACCUEILS DE LOISIRS

Accueil physique du lundi au vendredi 7h30-18h30

Accueil téléphonique du lundi au vendredi 8h-16h

Tél : 04 95 21 11 49

animation.jeunesse@ville-ajaccio.fr



ÉDUCATION ET VIE SCOLAIRE

Accueil physique et téléphonique du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h-16h

Tél : 04 95 23 67 30

education.viescolaire@ville-ajaccio.fr



GUICHET UNIQUE

Accueil physique et téléphonique du lundi au vendredi 8h-16h

Tél : 04 95 10 03 33

guichet.unique@ville-ajaccio.fr

Diamant 1 BP30192 20178 Ajaccio cedex 1



CITOYENNETÉ

Toutes les missions sont assurées normalement.

Les cimetières sont ouverts au public de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

L’Etat Civil 8h30-16h30

Les CNI-Passeports 8h30-12h / 12h45-

16h15. Les titres d’identité pourront être récupérés sans RDV.



COMMERCE, ARTISANAT ET DOMAINE PUBLIC

Accueil physique et téléphonique

du lundi au vendredi

8h30-12h / 13h30-16h30

Tél : 04 95 51 78 55 commerce@ville-ajaccio.fr



HYGIÈNE ET SANTÉ

Accueil téléphonique hors jours fériés 8h30-12h / 13h-17h

Accueil physique sur RDV

Tél : 04 95 51 78 50

hygiene@ville-ajaccio.fr



URBANISME

Dépôts des dossiers d’urbanisme et autorisations de travaux

Accueil physique les lundis et jeudis 14h-17h et le mardi 9h-12-h

Tél : 04 95 51 52 58 ou 07 77 32 74 87

urbanisme@ville-ajaccio.fr



HABITAT ET RENOUVELLEMENT URBAIN

DIA > Dépôts des demandes

Accueil physique les lundis et jeudis 9h-12h et le mardi 14h-17h

Tél : 04 95 10 41 00

v.romanetti@ville-ajaccio.fr



PERILS > Accueil physique sur RDV

Tél : 04 95 10 41 00

jc.pezzano@ville-ajaccio.fr



AIDES A LA PIERRE >Accueil physique sur RDV

Tél : 04 95 10 41 00

f.casabianca@ville-ajaccio.fr



ACCESSIBILITE ET HANDICAP

Accueil physique les lundis et jeudis 9h-12h

Tél : 04 95 22 96 13 ou 07 77 32 74 87

c.dedienne@ville-ajaccio.fr

m.auneau@ville-ajaccio.fr



CULTURE ET PATRIMOINE

Les établissements culturels n’accueillent pas de public.



Espace Diamant

Accueil téléphonique du lundi au vendredi 9h-12h / 13h-17h

Tél : 04 95 50 40 80 dac@ville-ajaccio.fr

Billetterie (remboursements ou échanges)

billeterie-diamant@ville-ajaccio.fr

www.espace-diamant.ajaccio.fr

Facebook @espacediamantajaccio

Instagram @espace.diamant.ajaccio

Twitter @espace_diamant



Ecole de musique municipale

Accueil téléphonique du lundi au vendredi 9h-12h / 13h-17h

s.kervella@ville-ajaccio.fr

f.paoli@ville-ajaccio.fr



Musée Fesch - Palais des beaux-arts

Accueil téléphonique du lundi au vendredi 9h-12h / 13h-17h

Tél : 04 95 26 26 26

accueil.musee@ville-ajaccio.fr

www.musee-fesch.com

Facebook : @PalaisFesch.MuseeDesBeauxArts.Ajaccio



JEUNESSE ET VIE DES QUARTIERS

Les centres sociaux, maisons de quartiers et MSP restent ouverts aux horaires habituels.



BIBLIOTHÈQUES ET MEDIATHÈQUES

La bibliothèque patrimoniale reste fermée au public.

Les médiathèques n’accueillent pas de public.

A partir du 4 novembre, mise en place d’un service de biblio drive pour les médiathèques des Cannes et des Jardins de l’Empereur par téléphone et par mail, pour l’emprunt de livres, CD et DVD.

+ d’infos sur www.bibliotheque.ajaccio.fr et Facebook

Contacts médiathèques des Cannes : 04 95 20 20 30

Jardins de l’Empereur : 04 95 53 40 40

Les espaces multimédias proposent un service de soutien numérique si vous êtes en difficulté avec l’outil informatique.

Contact des animateurs du lundi au vendredi de 9h-12h / 14h-16h

Tél : 04 95 20 87 21

aidemultimedia@ville-ajaccio.fr



FESTIVITÉS

La Ville d’Ajaccio se tient prête à répondre aux sollicitations dans le respect des dispositions législatives et règlementaires applicables à la période actuelle.

Tél : 06.82.03.88.44

c.quastana@ville-ajaccio.fr



SPORTS

Les élèves des écoles primaires et des collèges et lycées ainsi que les enfants bénéficaires des activités organisées par la municipalité sont les seuls utilisateurs autorisés à pratiquer des activités physiques et sportives au sein des installations municipales. Dans ce cadre, toutes nos installations seront ouvertes de 8h-12h /14 h-17h

Tél : 04 95 50 41 50 m.leca@ville-ajaccio.fr



STATIONNEMENT

Gratuité du stationnement durant tout le mois de novembre et jusqu’à nouvel ordre, parking du Diamant inclus. Accueil du public au service horodateurs 8h30-16h30



FINANCES

Accueil téléphonique du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h



BUREAU ÉLECTORAL

Accueil physique du lundi au vendredi 8h30-12h / 14h-17h

Tél : 04 95 51 52 73

Inscriptions en ligne sur les listes électorales www.servicepublic.fr



