Foire de la Saint Pancrace du 13 au 15 mai 2023 La traditionnelle foire de la Saint Pancrace revient sur la place Abbatucci et le Parking de la Gare ferroviaire du 13 au 15 mai 2023 de 08h00 à 19h30.







Saint Pancrace La foire a pris le nom de ce jeune martyr chrétien très célébré en Corse le 12 mai, Saint Pancrace, aussi appelé San Brancaziu, converti au christianisme en 304, dénoncé puis décapité à l’âge de 14 ans. La tradition corse veut que le Culte de Saint Pancrace soit très célébré (que ce soit d’ailleurs à Bastia à l’Oratoire de Monteserrato, ou à l'église romane de Castellare-di-Casinca qui contiendrait les reliques du Saint). Incarnation de la jeunesse et de la pureté de l’enfance, il est aussi le protecteur des animaux domestiques et des troupeaux. Autrefois, une fête populaire existait même à Ajaccio pour le célébrer.



La foire est désormais étendue aux artisans et commerçants.



On y retrouve désormais des produits artisanaux et alimentaires, manufacturés (habillement, lingerie, chaussures, maroquinerie, cordonnerie, cosmétiques, jouets, mercerie, objets de décoration, camelots ... mais aussi de l’électroménager, jardin, bricolage, téléphonie, objet, accessoires de cuisine ...



Cette année, plus de 60 exposants venus de toute la Corse et même du continent seront présents pour offrir une variété de produits à ne pas manquer. Certains exposants ont même participé à la Foire de Paris avant de se rendre à la foire de la Saint Pancrace pour présenter leurs produits innovants.



