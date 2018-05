Foire de la Saint Pancrace du 11 au 14 mai 2018 A fiera tradiziunali a San' Pancraziu si farà trà u 11 è u 14 di maghju chì veni.

La traditionnelle foire de la Saint Pancrace d'Ajaccio se déroulera cette année sur 4 jours, les 11, 12, 13 et 14 mai prochains à son emplacement habituel (place de la gare CFC, avenue Jean-Jérôme Levie et place Abbatucci).





A cette occasion le stationnement sera réglementé et strictement interdit du jeudi 10 Mai à partir de 06h00 au lundi 14 Mai 00h00 inclus sur l’avenue Jean Jérôme Levie et la place de la gare.

