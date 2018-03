Foire de la Saint Pancrace 2018 Inscriptions

A fiera tradiziunali di a San' Pancraziu si farà trà u 11 è u 14 di maghju chì veni.

La traditionnelle foire de la Saint Pancrace d'Ajaccio se déroulera cette année sur 4 jours, les 11, 12, 13 et 14 mai prochains à son emplacement habituel (place de la gare CFC, avenue Jean-Jérôme Levie et place Abbatucci).

Les inscriptions sont à effectuer au moyen du formulaire téléchargeable à partir du lien suivant, qui est à retourner, complété et signé, par courrier à la Direction du commerce, de l’artisanat et du domaine public, (Service gestion du domaine public - Hôtel de Ville d'Ajaccio - Avenue Antoine SERAFINI - BP 412- 20304 AJACCIO) au plus tard le 13 avril 2018.

Aucune demande arrivée après cette date ne pourra être recevable.

Seuls les commerçants remplissant les conditions règlementaires en vigueur (articles L.123-29 et suivants du Code de Commerce) et pouvant justifier d'une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant l'exercice d'activités commerciales peuvent solliciter l'obtention d'un emplacement.

Pour tout renseignement contacter le service de la gestion du domaine public : 04.95.51.78.65 ou commerce@ville-ajaccio.fr





Pour obtenir un emplacement téléchargez le formulaire ci-dessous :