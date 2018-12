Focus Emmanuelle Marcellin artisan créateur au Marcatu di Natali 2018

Idea pà fà un rigalu : Emmanuelle Marcellin artisgianu annant'à u marcatu di Natali

Idées cadeaux et belles rencontres sur le Marché de Noël. Au Spaziu di Natale, la vitrine du savoir-faire, vous présente chaque semaine un nouvel artisan créateur. Découvrez l’univers lumineux d’Emmanuelle Marcellin et sa « Pretty Little Galery ».