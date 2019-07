Feux de forêts : carte du risque d'incendie Corse

Pendant la saison « feux de forêts », la préfecture de Corse vous informe sur l’intensité du risque d’incendie. Celui-ci est calculé chaque soir pour la journée du lendemain.



Vous trouverez en pièce jointe la carte du risque d’incendie en Corse, destinée à informer :

- les personnes qui souhaitent prévoir des activités de pleine nature (randonnée, VTT, escalade, activités nautiques, loisirs motorisés, etc.) ;

- les entrepreneurs et agents des services municipaux qui envisagent des travaux en extérieur (fauchage, goudronnage, gyrobroyage, soudure, meulage, etc.).