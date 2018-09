Fête du sport 2018, pour une ville qui bouge à Ajaccio les 21 et 22 septembre Festa di u sportu in Aiacciu u 21 è u 22 di sittembri

Le 21 septembre aux Salines et le 22 septembre aux Jardins de l’Empereur



La Ville d'Ajaccio, par le biais de sa DGA Développement Social, Culturel, Sportif et Vie des Quartiers a répondu à cet appel à projets national et a vu son projet retenu et labellisé.



Cet événement répond totalement la volonté clairement affichée de la Ville d’Ajaccio de développer encore davantage sa politique « sport et citoyenneté », engagement reconnu et récompensé par l’obtention de la labellisation officielle « Ville Active & Sportive 2018/2019 » à 2 lauriers pour une durée de 2 ans, attribuée par le Conseil National des Villes Actives et Sportives (CNVAS) suite à la cérémonie nationale de remise qui s’est tenue à Toulouse le 1er février dernier.



Ainsi le sport investira le vendredi 21 et le samedi 22 septembre prochain, les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (Jardins de l’Empereur/Salines)



Programme :

De nombreuses animations et activités gratuites pour tous enfants adolescents séniors et personnes en situation de handicap



Vendredi 21 septembre quartier des Salines : Front de mer/Quai des torpilleurs



- 9h00/12h00 activités sport santé bien être (ADULTES, SENIORS) : Gym douce, marche active, yoga, pilates, zumba, relaxation, etc.

Parcours d’accrobranche. - 16h00/20h00 multi-activités (TOUT PUBLIC) : Sports Collectifs (football, handball, basketball)

Sports nautiques (voile, kayak, aviron)

Sports de combat (boxe anglaise, boxe thaï, judo)

Accrobranche

Pétanque

Sport santé bien être

Ludothèque (jeux de société)

Sensibilisation à l’environnement

Samedi 22 septembre quartier des Jardins de l’Empereur : Espace public, médiathèque, école, association de quartier, City stade, espace jeux, espace Work-Out.

TOUT PUBLIC



- 9h00/12h00 activités sport santé bien être Gym douce, marche active, yoga, pilates, zumba, relaxation, work-Out, etc. - 14h00/18h00 multi-activités Sports Collectifs (football, handball, basketball)

Sport nautique (voile)

Sports de combat (boxe anglaise, boxe thaï, judo, taekwondo, taï-chi)

Sport santé bien être

Projection film « « de sac et de corde » (de14h00 à 15h30)

Pétanque

BMX

Work-Out

Ludothèque (jeux de société)

Sensibilisation à l’environnement

Gestes de premiers secours

Prévention diabète

