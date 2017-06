"Fête du Sport et des Associations - Edition 2017": c'est parti!!! L'edizioni di u 2017 di a festa di u sportu è di l'associ si farà i 15 è 16 di sittembri annant'à a Piazza di u Diamanti



le Vendredi 15 septembre à partir de 18h00 jusqu’à 22h00 et le samedi 16 septembre de 9h00 à 20h00.



Quelque soit votre champ d’activité : sport, culture, loisirs, humanitaire, vie de quartier, social, environnement… ce sera pour vous, associations, clubs et partenaires, l’occasion de vous faire connaître, de promouvoir vos activités, de vous rencontrer et surtout de favoriser de nouvelles adhésions,



une manifestation ponctuée de démonstrations sportives et culturelles, d’initiations, d’ateliers…



Déroulement :



Vendredi 15 Septembre : de 18h00 à 22h00

18h00 : Discours officiel d’inauguration de la manifestation

18h15 : Départ du défilé constitué de la Musique Municipale, des Grognards (sous réserve disponibilité), du Service de Santé de la Grande Armée et des associations participantes (départ Place de Gaulle – 1er Consul – Rue Fesch - Cours Napoléon – retour place de Gaulle)

19h10 : Animations et démonstrations sur podium des associations inscrites



Samedi 16 Septembre de 9h00 à 20h00

9h00 : Installation des associations sur stand et espaces dévolus

9h30 : Ouverture de la manifestation au public jusqu’à 20h00

Les démonstrations sur podium débuteront à 14h00 jusqu’à 19h00 (1 seul passage par association)



Vous trouverez, ci-joint, la fiche d’inscription à nous renvoyer dûment complétée au plus tard le lundi 10 juillet 2017:

m.remiti@ville-ajaccio.fr

relaisdesassociations@ville-ajaccio.fr



Les associations/clubs inscrits dans le temps imparti seront mentionnés sur les documents promotionnels de l’évènement. Cela ne sera plus possible passé ce délai .



Renseignements :

Direction des Sports/Animations Sportives (Marie-France Remiti): 04 95 50 41 56

Relais des Associations (Emmanuelle Causse/Gisèle Giordani) : 04 95 10 63 32/04 95 10 63 30

