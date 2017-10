Le samedi 21 octobre prochain les associations de la CLE (Coordination Inter-associative de Lutte contre l’Exclusion), organisent la journée de la solidarité au Palais des Congrès d'Ajaccio de 10h00 à 19H00.







Un programme riche en débats, notamment celui du matin qui rassemblera élus et institutions sur le thème de la lutte contre la précarité, mais aussi des rencontres avec les associations, témoignages de réussite, animations culturelles et ludiques, ateliers, etc. (programme joint).