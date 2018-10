Fête de la Solidarité dimanche 14 octobre Palais des Congrès d'Ajaccio FESTA DI A SULIDARITÀ

9h30- 17h30 Coordination inter-associative de Lutte contre l’Exclusion (CLE Pumonte), qui regroupe dix organisations œuvrant auprès des plus pauvres d’Ajaccio (Ava Basta, Croix Rouge Française, Entraide protestante, Falep 2A (Fédération des Associations Laïques d'Education Permanente), Fraternité du Partage, Médecins du Monde, Présence Bis, Resto du cœur, Secours Catholique, Secours Populaire Français.



Au programme, trois tables rondes auxquelles participeront responsables politiques et institutionnels ainsi que des représentants de la vie civile et des associations membres de la CLE Pumonte.



10h30-11h30 : Une pauvreté structurelle : principales causes et spécificités en Corse



13h30-14h30 : Favoriser la mobilité pour améliorer la vie des précaires en Corse



15h30-16h30 : Quel développement économique pour stimuler l’emploi et réduire la précarité en Corse ?



Durant cette journée, il sera possible de rencontrer, sur leur stand, les responsables des associations membres de la CLE Pumonte ainsi que de trois associations invitées : le Centre permanent d’initiative pour l’environnement (CPIE), Iniziativa, et APF France Handicap.



Les enfants seront accueillis dans les ateliers Enfants du Secours catholique et Copains du monde du Secours populaire tandis que la Croix-Rouge animera un atelier Premier Secours et la FALEP un atelier pour inviter à la lecture.



Une restauration rapide est proposée sur place au profit de la CLE.



La Corse détient de tristes records dans le domaine de la pauvreté.



Cette journée ouvrira des pistes d’espoir.



COORDINATION INTER-ASSOCIATIVE DE LUTTE CONTRE L’EXCLUSION (CLE PUMONTE)

10 montée St Jean, 20090 AJACCIO- c le-ajaccio@sfr.fr , www.cle-pumonte.fr

Membres : Ava Basta, Croix Rouge Française, Entraide protestante, Falep 2A, Fraternité du Partage, Médecins du Monde, Présence Bis, Resto du cœur,

Secours Catholique, Secours Populaire Français

Président : Dr François Pernin

