Fête de la Science 2019 du 9 au 17 novembre Thématique 2019

« À dumane » La science porteuse d’espoir et d’imagination



La 28ème édition de la Fête de la science se tient du 9 au 17 novembre 2019 avec comme thématique « Raconter la science, imaginer l’avenir », et comme slogan « À demain ».

Raconter la science c’est rappeler que la science a une histoire et que celle-ci nous permet de nous projeter dans l’avenir. En effet, la science est porteuse d’espoir, de créativité, d’ingéniosité, d’imagination et d’innovation. Elle contribue à penser et à inventer le futur et participe à la transformation de notre quotidien et de notre société.



Face aux défis majeurs du XXIe siècle que sont la transition énergétique, les bouleversements climatiques, le vieillissement des populations, la révolution numérique ou encore la préservation de la biodiversité, la science est mobilisée pour nous offrir des perspectives, nous ouvrir des espoirs, nous apporter des solutions comme le biomimétisme par exemple. Elle pose aussi de nouvelles questions d’éthique avec l’émergence notamment des technologies de l’intelligence artificielle et des outils de la génétique.

Lors de la Fête de la science 2019, les citoyens seront donc invités à découvrir et débattre de la science et à imaginer l’avenir.



Pour favoriser une Démocratisation et une Diffusion, de la Culture Scientifique Technique et Industrielle, de la Recherche et de l’Innovation et promouvoir l’égalité des chances et d’accès à la connaissance en Corse, la Collectivité de Corse et l'Etat ont signé le 22 mars dernier une convention d'objectifs permettant de mobiliser conjointement les acteurs de la Culture scientifique, technique et industrielle autour de mêmes ambitions et temps-forts. Dans le cadre de cette initiative, à l'occasion de la 28eme édition de la Fête de la Science, la Collectivité de Corse, pilote et coordinateur des politiques en faveur de la culture scientifique en Corse, a mobilisé de nombreux acteurs territoriaux, de Bonifacio à Luri, pour faire de la Fête de la Science 2019, une semaine de découverte et de rendez-vous pour tout à chacun autour de la science et la recherche en Corse.



Cette année encore, un comité national d’ambassadeurs a pour mission d’aller à la rencontre du public et des médias pour parler de la Fête de la science. Ces scientifiques sont les porte-drapeaux de la diffusion de la connaissance et du partage des sciences. Le comité national comprend un représentant de chaque territoire pour valoriser les initiatives de chacune des régions et territoires d’Outre-mer, un représentant des organismes de recherche et des doctorants de douze universités.



Pour favoriser une Démocratisation et une Diffusion, de la Culture Scientifique Technique et Industrielle, de la Recherche et de l’Innovation et promouvoir l’égalité des chances et d’accès à la connaissance en Corse, la Collectivité de Corse et l'Etat ont signé le 22 mars dernier une convention d'objectifs permettant de mobiliser conjointement les acteurs de la Culture scientifique, technique et industrielle autour de mêmes ambitions et temps-forts.

Programme Retrouvez le programme par ici ou Téléchargez le en PDF Fête de la Science 2019.pdf (6.49 Mo)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer