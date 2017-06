Fête de la Musique : 21 juin // LALALA NAPOLI ! Lalala Napoli revisite et réinvente la musique napolitaine et la tarentelle à travers le Naples fantasmé de François Castiello, chanteur et accordéoniste de Bratsch. Réunis autour des musiques populaires, les six musiciens explorent librement l'imaginaire des chansons napolitaines, réveillent la sérénade et insufflent un air nouveau à la tarentelle en y mêlant électricité, influences d’Europe Centrale et d’ailleurs. Avec énergie et générosité, Lalala Napoli entraine esprits et corps dans la danse, pour un bal napolitain, chaleureux et exubérant.



Anne Berthod (Télérama) "Amour, soleil, liberté", clament sur leur premier disque (Amor, Sole, Liberta) le chanteur accordéoniste François Castiello (Bratsch) et ses nouveaux amis (flûte, guitare électrique, contrebasse, violon et batterie) : ensemble, ils mènent ce bal napolitain jusqu'à la transe, avec une fièvre, une rage très rock'n'roll.

Louis-Julien Nicolaou (Les Inrocks.fr) "A la croisée des Balkans et de l’Italie du Sud, l’accordéoniste François Castiello embarque sa troupe dans un tourbillon punk secoué de rires de clarinette, de stridences de violon, de sifflets de flûte, de détonations de pétards et de chœurs jetés à la lune. La tarantelle, pour Lalala Napoli, c’est d’abord de l’énergie brute, un trépignement païen de vie bouffonne, gaie jusque dans la tragédie. On goûte aux transes d’Amore sole libertà à pleines dents, avec le sourire épanoui d’un Falstaff régalé."

F.-X.G (Libération) "À travers des classiques signés Renato Carsone ou Fabrizio De André et des compositions originales, le groupe réinvente l'héritage (flûtes celtes, guitare à reverb) avec enthousiasme et une part de la folie balkanique. "





