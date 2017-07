Fête Cubaine Restriction de circulation Rue Zevaco Maire Par via di a festa cubana a circulazioni sarà ristretta inde a stretta Zevaco Maire

A l'occasion de la fête cubaine, le mercredi 26 juillet de 18h00 à 00h00, le stationnement et la circulation seront réglementée comme suit :

- Stationnement interdit : Rue Zevaco Maire

- Circulation interdite : rue Zevaco Maire





17-3070 rue Zevaco Maire.pdf (431.89 Ko)



Pour plus d'informations veuillez télécharger l'arrêté ci-joint.

