Festival du Polar Corse et méditerranéen Festivali di u rumanzu pulizzeru corsu è mediterraneanu

11ème édition du Festival du polar corse et méditerranéen par l'Association Corsica Polar ANCRE LATINE. Cette année le festival revient sur la place Foch à Ajaccio le vendredi 28 juillet à partir de 16h

les auteur(e)s vous accueilleront jusque tard dans la soirée, alors que tous les commerces de la ville seront ouverts pour la soirée commerciale traditionnelle et les rues animées par des groupes musicaux.



Le 18 août, clôture du festival sur la place Foch d'Ajaccio avec nocturne commerciale.





