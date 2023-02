Festival de science-fiction « Les Mycéliades » Du 1er au 15 février 2023, plus de 50 couples de cinémas et de médiathèques se réunissent autour d’une mission intergalactique : faire vivre la SF un peu partout en France !



« Les Mycéliades » à la médiathèque des Cannes et au cinéma Ellipse Des projections de films comme Premier Contact, Rencontres du Troisième type, Les Gardiens de la galaxie ou encore Total Recall et Starship Troopers sont l’occasion de déployer une myriade de rencontres avec des créateurs et créatrices du web, des écrivain·e·s de SF, des astrophysicien·ne·s et même des entités extraterrestres…



Programme des animations à la Médiathèque des Cannes (Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30)



· Les Mercredi 01 février et Mercredi 15 février de 14h00 à 16h00 : Atelier d’écriture « Imagine ta vie sur une autre planète, ta rencontre avec une vie extraterrestre….» avant l'enregistrement d'un podcast

· Mercredi 01 février à 16h00 Projection "Starship Troopers"

· Samedi 04 février à 10h30-11h30 : Escape Game Star Wars



Fan de Star Wars, tu es! Résoudre les énigmes, tu devras! Pour t'échapper, tu réfléchiras! Que la force soit en toi !!!



· Samedi 04 février de 14h00 à 16h00 Jury « des Mycéliades »



Les jeunes discuteront et analyseront les films sélectionnés par le cinéma Ellipse (Rencontres du 3eme type, Dune, Rogie One : a star wars story, Alien le 8ème passager, Les gardiens de la galaxie) pour un vote de leur film préféré qu'ils présenteront au cinéma à la clôture du Festival le 15 Février



· Mercredi 08 février de 14h30 à 15h30 : Personnalise ton mug Alien

Avec la Cricut Maker qui est une machine à découper intelligente et vous permet de personnaliser tout type de matériaux pour une déco DIY sur mesure et précise

· Samedi 11 février de 10h00 à 12h00 : Atelier Dessin- Création d’une affiche revisitée du film « Alien » avec Yann Leborgne

· Samedi 11 février à 14h00 : Projection "Interstellar"

· Mercredi 22 février de 14h00 à 16h00 : Enregistrement du podcast suite à l’atelier d’écriture









