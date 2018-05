Festival de l’Uchronie, du 15-31 Mai 2018 dans les médiathèques Festivali di l’Uchronie trà u 15 è u 31 di maghju in i midiatechi



Que serait notre monde si Napoléon avait gagné Waterloo ? Si les fées et les monstres étaient réels ? Si le voyage dans le temps était possible ? Un autre monde existerait alors et la fiction qui le décrit s'appelle une uchronie.



Pendant 15 jours, venez découvrir l’univers de l’uchronie dans vos médiathèques. Au programme : des projections de films, des expositions avec présentation de livres et de BD, des défilés costumés style steampunk, des jeux et des activités (atelier BD, visite théâtralisée).



Et en bonus, une dédicace du livre steampunk « L’île d’Obérina » par un jeune auteur corse Jean-Christophe Pinchiori à la médiathèque St Jean le 16 mai à 15h30 et une conférence sur « Napoléon, destin, histoire et uchronie, un homme entre faits et légendes » par Raphael Lahlou, historien et écrivain à la Bibliothèque patrimoniale le 25 mai à 18h30.



Chaque médiathèque aura sa thématique sur l’Uchronie :



Médiathèque St jean : #Naposteampunk

Médiathèque des Cannes : #Girlpower

Médiathèque Sampiero : #Inglouriousbasterds

Médiathèque des jardins de l’Empereur : Les Bonaparte à l’honneur aux Jardins de l’empereur



Retrouvez le programme cliquant sur la pièce-jointe. Programme .pdf (230.65 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer