Festival - Mi ! 20 et 21 juillet à François Coty U festivali Mì ! si farà annant'à u stadiu François Coty u 20 è u 21 di lugliu

Mi ! signifie “Regarde” en corse. Cette interjection ne sert pas juste à montrer quelque chose, elle est plus complexe. Sur le ton de l’étonnement, on dit Mi ! quand on croise un artiste ou un DJ international que l’on n’a pas vu depuis longtemps, voire pour la première fois en Corse.





Nouveau festival à Ajaccio.

20 & 21 juillet - Timizzolo



Jeudi 20 Juillet

Martin Solveig

Petit Biscuit

Tez Cadey

Polo & Pan - DJ set -

NEUS



Vendredi 21 Juillet

Paul Kalkbrenner

Møme

Agoria

Superpoze

Solär SoundSystem



Pass 2 jours 63 €

Ticket jour 37 €

http://festivalmi.fnacspectacles.com/



Site web :

www.festival-mi.com

Restrictions de circulation et de stationnement A cette occasion la circulation et le stationnement seront réglementés comme ceci :



La circulation sera interdite à tous les véhicules le jeudi 20 et vendredi 21 juillet de 16h à 3h sur la RD 503 dans sa section comprise entre le carrefour de la résidence "Alzo Di Sole" au giratoire dit de "Corse Composite"



Le Stationnement sera interdit à tous les véhicules les jeudi 20 et vendredi 21 juillet entre 14h et 3h sur la RD 503 de part et d'autre du "Corsicana" arrete festival MI 2017-303.pdf (1.17 Mo)



