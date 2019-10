Festival Lume 17, 18 et 19 octobre Fistivali Lume trà u 17 è u 19 d'uttrovi

Pour célébrer le 250 ème anniversaire de sa naissance, cette première édition, 1769, Naître à Ajaccio, est entièrement consacrée à Napoléon Bonaparte.

Un événement festif qui met à l’honneur le patrimoine matériel de la ville par le biais d’œuvres monumentales lumineuses, mais aussi son patrimoine culturel grâce à des performances musicales et théâtrales, avec une dimension interactive.

Une grande proximité entre les œuvres et les visiteurs sera le point de départ d’une véritable expérience immersive dans le cœur de la ville, dévoilant ses trésors.







Programme :



17 Octobre



18h / 19h

Bibliothèque Patrimoniale Fesch

Lecture : Napoléon et ses parents de Dorothy Carrington.

Texte dit par François Orsoni, Chant Diana Salicetti



19h / 22h30

Chapelle Impériale / Mapping

(toutes les 15 min.)

Place Foch / Animation interactive, musicalisée

par Steve Jones

Jardin de la Maison Bonaparte / Installation visuelle et sonore musicalisée par Pierre Gambini



18 Octobre



18h / 19h

Bibliothèque Patrimoniale Fesch

Lecture : Vie de Napoléon par lui-même d’André Malraux



19h / 22h30

Chapelle Impériale / Mapping

(toutes les 15 min.)



Place Foch / Animation interactive, musicalisée par Steve Jones



Jardin de la Maison Bonaparte / Installation

visuelle et sonore, musicalisée par Pierre Gambini



19 Octobre



18h / 19h

Bibliothèque Patrimoniale Fesch

Conférence de Jean Mendelson

autour de son livre Sainte Hélène 2015



19h / 22h30

Chapelle Impériale / Mapping

(toutes les 15 min.)



Place Foch / Animation interactive, musicalisée par Steve Jones



Jardin de la Maison Bonaparte / Installation visuelle et sonore musicalisée par Pierre Gambini



22h30 / minuit

Place Foch / Mapping live de clôture Pattern

avec Patrick Vidal



Téléchargez le programme par ici Lume-A5-1709Web.pdf (1.56 Mo)



