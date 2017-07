Festival International de pétanque de la ville d’Ajaccio du 12 au 16 juillet 2017 Quarta edizioni di u festivali di ghjocu à bucci d'Aiacciu trà u 12 è u 16 di lugliu

La 4ème édition de L’international d’Ajaccio, Festival de la Pétanque de la ville d'Ajaccio aura lieu du 12 au 16 juillet 2017.

Et, grande première depuis la création de cet évènement incontournable de la saison insulaire de pétanque, c’est dans l’écrin de la Place du Diamant, haut lieu historique placé au cœur de la ville et mis à disposition par le Pays d’Ajaccio et la Commune du même nom, que les joueurs Corses et des participants venus du Monde entier, auront l’occasion de concourir.







Tour d’horizon des forces en présence

256 équipes soit 768 joueurs sont attendus pour le concours phare de l’International, manche qualificative du Master 2018 et 7ème manche du PPF Tour 2017*.

Pas moins de 7 équipes Nationales seront en lice (pour 11 équipe étrangères présentes), dont la France et Madagascar Nation championne du monde en 2017. Monaco, l’Italie, le Luxembourg et les équipes d’Angleterre et de Suisse compléteront ce tableau relevé, au sein duquel l’équipe de France représentée par Romain Fournié champion de France en titre, Jean Michel Puccinelli Champion d’Europe, et Christophe Sarrio, devra contenir les assauts de l’équipe Malgache championne du Monde en titre.

Postés également aux avants postes de ce concours la Tunisie avec le tout récent Champion du Monde Mixte à Gand en avril 2017 Majed Hammami, le médaillé de bronze en individuel à ces mêmes Championnats du Monde et vice Champion du Monde 2015 Sami Atallah et Karim Lacheb, les Luxembourgeois vices champions du Monde jeunes en 2014, l’équipe de France FFSA (Sport adapté), l’Italie emmenée par Diego Rizzi Champion du Monde de Tir de Précision et vice- Champion du monde individuel, la Suisse. Des équipes composées pour l’occasion avec des champions comme Simon Cortès triple Champion du Monde, Stéphane Robineau quadruple vainqueur de la Marseillaise, Fabien Barré et Dylan Nexon Champions de France 2016, Michel Hatchadourian Champion de France 2017, Philippe Rayne, Alban Gambert Champion de France 2015, beaucoup de fines gâchettes de la pétanque continentale et bien sûr tous les meilleurs joueurs insulaires, rivaliseront d’adresse pour nous offrir un spectacle de haut niveau. Qui pour succéder aux vainqueurs de l’année passée Kévin Philipson (champion de France individuel 2012 et vice-champion individuel 2013), Farah N’Diaye Champion d’Afrique par équipe et de tir de précision et Pascal Dionisi ?



Tout au long des 5 jours de manifestation :

Les deux 1ers jours sont ouverts à tous les publics (il n’est pas nécessaire de disposer d’une licence pour y participer). Dans le détail :

Un concours ouvert aux + de 55 ans, un concours dédié aux familles, chaque équipe étant composée d’une femme, d’un homme et d’un jeune de – de 14 ans. Un concours où il sera possible de se présenter seul avec 6 boules ou à 2 avec bien évidemment, uniquement 3 boules par joueur.



Un moment fort du Festival le « concours jeunes » intégré au circuit National Educn’aute qui verra la participation de nombreuses équipes du continent, attirées à Ajaccio pour chercher des points et mais surtout pour tenter de se qualifier pour la grande finale à Rosas en Espagne, les 5,6 et 7 novembre 2017.



A partir du 14 juillet début des compétitions officielles ouvertes aux licenciés, avec tout d’abord :

- Le grand prix des commerçants (les 4 demis finalistes seront qualifiés pour une grande finale à Orezza), et un concours triplette complémentaire ainsi qu’un concours féminin en doublette.

- Le 15 juillet à partir de 10h 4ème édition de l’International de la ville d’Ajaccio 7ème étape du PPF tour 2017* mais qui constitue également une étape qualificative des Masters 2017

- Les 256 équipes qui s’affronteront gagneront le droit de disputer 16 parties finales avec les 1/8ème et les ¼ de finale à partir de 10h. Les demies et finale devraient débuter à partir de 17h.

- Parallèlement, dès 9h un concours complémentaire en triplette et un concours pour les féminines débuteront.

En fil rouge de tous ces concours se déroulera un concours de tir de précision, dont les éliminatoires seront ouverts à partir du mercredi 12 juillet 2017. Les 4 meilleurs scores seront retenus pour les demis finale qui auront lieu le dimanche 16 juillet 2017 à partir de 14h30, la finale suivra.



Remarque : il sera Possible de se procurer sur place auprès des organisateurs, une licence le mercredi 12 juillet 2017, avec les justificatifs nécessaires (Certificat Médical et Carte Nationale d’Identité.

Cette option concerne uniquement les joueurs ne disposant de licence au cours de l’année en cours ou de l’année précédente. Dans tous les autres cas il est nécessaire de se tourner vers son club d’origine avant de venir s’inscrire. Toutes les infos sur www.ajaccio-sport-petanque.fr Facebook @internationalajaccio2014 @Petanquinu @AjaccioSportPetanque Twitter PétanqueAjaccio

