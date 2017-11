Festival International de la BD 2017 du 24 au 26 novembre au Palais des Congrès Fistivale intarnaziunale di a BD da u 24 sin'à u26 di nuvembre à u Palazzu di i Cungressi in Aiacciu.

L'association " Case et Bulle " propose un festival tout public, invitant de nombreux auteurs (une cinquantaine) à chaque festival. L'objectif est de privilégier les rencontres et les contacts entre les auteurs de renom et le public insulaire. Tous les ans, l'association propose un renouvellement des auteurs invités.



Tous les ans, une cérémonie de remise des prix est réalisées par les membres de l'association, en compagnie de tous les partenaires et en présence des auteurs. L'occasion de remettre les neuf prix du festival d'Ajaccio. Un moment privilégié d'amitié et de joie.







Pour les plus grands, l'association " Case et Bulle " organise également des conférences. A ce sujet, des conférences sur " Tintin " ont été réalisées par l'archiviste de la Fondation Hergé, Dominique Maricq lors des deux premières éditions du festival. Un régal...



Une ambiance bon enfant, simple et agréable, voilà l'objectif du festival. Toutes les activités proposées par le festival d'Ajaccio sont entièrement gratuites (y compris les diffusions de dessins animés). Voilà l'ingrédient nécessaire pour la réalisation d'un festival apprécié et de plus en plus demandé.



Horaires :

DÉDICACES

10h00/12h30 et 14h30/18h00

selon la disponibilité des auteurs.



INFOS PRATIQUES

Horaires d’ouverture 10.00 / 18.00 Entrée gratuite

Les enfants de -12 ans doivent IMPERATIVEMENT être accompagnés d’un adulte.

Palais des Congrès, Quai l'herminier 20 000 Ajaccio Site web : http://www.festivalbdajaccio.com



Retrouvez le programme du festival en pièce jointe

L'association " Case et Bulle " travaille également dans un sens pédagogique. Tous les ans, plusieurs écoles, collèges et lycées de la ville d'Ajaccio et même d'ailleurs sont invités à participer aux ateliers pédagogiques, à rencontrer les auteurs, ou encore visiter les expositions ou visionner les dessins animés dans l'auditorium.Pour les plus grands, l'association " Case et Bulle " organise également des conférences. A ce sujet, des conférences sur " Tintin " ont été réalisées par l'archiviste de la Fondation Hergé, Dominique Maricq lors des deux premières éditions du festival. Un régal...Une ambiance bon enfant, simple et agréable, voilà l'objectif du festival. Toutes les activités proposées par le festival d'Ajaccio sont entièrement gratuites (y compris les diffusions de dessins animés). Voilà l'ingrédient nécessaire pour la réalisation d'un festival apprécié et de plus en plus demandé.Horaires : Programme 2017.pdf (1.85 Mo)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer