14 au 18 octobre 2020 à l'Ellipse Cinéma au palais des congrès et à l'Espace Diamant.









LE FESTIVAL 2020



LA NATURE

Une terrible ironie du sort veut que la thématique choisie cette année -le rapport à la nature- soit justement ce à quoi nous voilà confrontés depuis plusieurs mois. Au risque même que le festival ne puisse se tenir dans des conditions « normales ». Malgré le confinement, puis le dé-confinement agrémenté de mesures drastiques pour les salles de cinéma, l’équipe de Corsica.Doc a tenu jusqu’au bout à organiser le festival en « présentiel » comme on dit aujourd’hui. Dans ces conditions restreintes, le programme se trouve lui-même réduit, quelques invités ne pourront nous rejoindre pour cause de quarantaine obligatoire, nous ne pourrons organiser de table ronde sur la thématique du rapport à la nature, mais le débat ne sera évidemment pas clos en quelques jours, et nous le poursuivrons en cours d’année.

Une vingtaine de cinéastes et producteurs invités seront présents pendant le festival pour accompagner leur film. Sont à noter cette année, deux belles avant-premières venues des Etats-Unis et d’Italie, ainsi qu’une première française venue de Lituanie.



LIBRAIRIE

La question du rapport entre culture et nature faisant couler beaucoup d’encre aujourd’hui, un stand libraire sera installé pendant le festival afin de prolonger les débats.



LA COMPETITION "NOUVEAUX TALENTS"

Dans ces conditions difficiles où se sont trouvés les cinéastes depuis le mois de mars, nous nous attendions à une forte baisse du nombre de films inscrits à notre compétition. Ce sont pourtant près de 350 documentaires qui nous ont été envoyés, parmi lesquels nous avons sélectionné 15 courts, moyens et longs métrages qui témoignent d’une riche diversité de formes et de sujets.



LA CARTE BLANCHE A EURODOC

Une carte blanche est offerte à Eurodoc, structure de formation pour les professionnels du documentaire, qui a choisi de montrer l'un des films aidés ces dernières années, Still recording. En présence d'Alexandre Cornu, président d'Eurodoc et de Jacques Bidou, producteur, responsable pédagogique d'Eurodoc. Et de l'un des réalisateurs, et de l'un des cameramen du film.



FILMS EN LIGNE

La plateforme Allindi, crée en août dernier, offre un riche catalogue de films corses et méditerranéens en VoD. Un partenariat de Corsica.Doc avec Allindi permettra de voir ou revoir certains des films de la compétition Nouveaux Talents sur cette plateforme dans la semaine suivant le festival,.

Par ailleurs des abonnements à la plateforme seront offerts aux spectateurs au cours du festival.







