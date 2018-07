Festival Corsi Classic du 24 juillet au 2 août

Créé à l’initiative de quatre jeunes musiciens, Corses d’origine ou de coeur, issus des plus grands conservatoires européens, le Festival CorsiClassic propose, chaque année, de faire découvrir et partager la musique classique à tous les publics.

Soucieux d’établir avec leur auditoire un lien authentique, les musiciens présentent la musique classique de manière spontanée, vivante, et débarrassée des conventions habituelles.

Chaque concert s’articule autour d’une thématique particulière, la première partie est constituée d’extraits musicaux introduits et commentés par les musiciens, la seconde partie est constituée d’une œuvre majeure du répertoire, restituée dans son contexte.

Chaque année, le Festival CorsiClassic convie des invités exceptionnels afin de faire découvrir de nouvelles œuvres et de nouveaux ensembles instrumentaux.