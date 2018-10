Festival CORSICADOC, 12ème édition du 24 au 28 octobre à l'Espace Diamant Festivali CORSICADOC à u Spaziu Diamanti trà u 24 è u 28 d'uttrovi

Du 24 au 28 octobre l'Espace Diamant est heureux de recevoir l'équipe de CORSICADOC pour un festival toujours aussi passionnant.





Les débats sont vifs aujourd'hui sur le transhumanisme, l'anthropocène, notre rapport à l'avenir... et le cinéma documentaire lui aussi balance entre dystopie et utopie.

Un vingtaine de films contemporains ou passés nous donneront à réfléchir sur ces questions aujourd'hui vitales.

* débat en historiens, romanciers et cinéastes le vendredi 26 et samedi 27 à 18h

* atelier scolaire

* compétition nouveaux talents

* séances pour les enfants jeudi 25 et vendredi 26 à 16h



