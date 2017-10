Festival CORSICA.DOC # 11 A AJACCIO DEUX LIEUX POUR UN FESTIVAL : L’ESPACE DIAMANT ET L’ELLIPSE.



LE PROGRAMME DU FESTIVAL 2017

SEXUALITE(S)

Treize films qui sont autant de regards sur la sexualité

Des films récents et des films anciens célèbrent, chacun à leur manière, le courage et le bonheur du choix de la liberté sexuelle : Les vies de Thérèse et Bambi de Sébastien LIfschitz , Exhibition de Jean-François Davy, Polissons et galipettes de Michel Reilhac, Une sale histoire de Jean Eustache, Ceci est une pipe de Pierre Trividic et Patrick-Mario Bernard, Leçons de ténèbres de Vincent Dieutre, Marion de HPG…



CAPOLAVORI !

Les chefs d'oeuvre du documentaire italien

L’histoire du cinéma documentaire italien demeure injustement oubliée et marginalisée. Cette rétrospective a pour ambition de donner un aperçu le plus large possible du cinéma du réel italien. On y retrouve les maîtres du cinéma italien (Rossellini, Fellini, Pasolini, Moretti), des documentaristes remarquables (De Seta, Mangini, Piavoli, Gianikian/Ricci Lucchi), des figures-clés de ces dernières années (Rosi, Marazzi) et des jeunes talents (Francioni et Cheng, Picarella). L’Italie vue par…



LA COMPETITION « NOUVEAUX TALENTS »

Seize films documentaires réalisés par de jeunes cinéastes seront en lice pour les prix Corsica.doc/Via Stella et Jeune public. Des films venus de tous les continents, et qui dessinent un portrait à vif du monde d’aujourd’hui. CorsicdocDepliant-mail.pdf (1.78 Mo)



