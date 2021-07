Festival Bonanova du 1er au 3 août

Festival Bonanova. Première !



Trois soirées de musique au cœur même d’Ajaccio dans l’écrin de la cour du Palais Fesch.

Trois soirées sous les étoiles de la vieille ville, comme un festival de notes et de poésie.

Trois soirées hors du temps.



Bonanova, c’est ce petit papillon de nuit qui nous accompagnera tout au long de cette nouvelle grande aventure.



Le 1er août, il nous fera découvrir Henri et Marc Tomasi, deux compositeurs insulaires, avant de nous entraîner sur la lagune vénitienne chez Antonio Vivaldi et ses merveilleuses Quatre Saisons.



Le 2 août, place aux musiques de film ! Chacune des notes entendues nous fera revivre les moments les plus magiques de nos salles obscures préférées. Attention, la séance va commencer !



Le 3 août, un opéra. Cosi fan tutte du divin Mozart. Une merveille d’humour et de poésie en version concert.

Faire vivre la musique pour tous dans la ville, dans la simplicité totale du partage et de la rencontre, tel est le rêve de Bonanova.

Les musiciens, les chanteurs, les techniciens, le public d’Ajaccio ou d’ailleurs, tous seront là pour vivre un moment magique. Ensemble et dans la joie.



Et notre Bonanova pourra s’envoler de notre cœur vers l’infini.



Retrouvez le programme complet dans le dossier de presse en téléchargement.