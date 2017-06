Festa di a lingua corsa in i centri Tutti i centri d'asgiu (ALSH) municipali si sò trovi à u Casone di manera à prisintà u so spittaculu di fin d'annata par a festa di a lingua corsa. Scusate par a qualità di u sonu ch'ùn hè cusì bona. Ringraziemu tutti l'agenti di a Dirizzione di a Giuventù par u so impegnu.







