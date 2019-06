Accessu à l'insemi di a rubrica Campà in Aiacciu

Campà in Aiacciu

Festa di a lingua corsa in e ciucciaghje aiaccine A festa di a lingua corsa hè sempre un'occasione di fà vede u travagliu fattu à longu à l'annu trà a Dirizzione di a zitillina è u sirviziu LCC di a Cità d'Aiacciu.





A squatra di a ciucciaghja "a bulabulella" hè a quarta struttura à avecci accoltu pà prisintà ciò ch'ella hè a festa di a lingua corsa è u bagnu linguisticu fattu à longu à l'annu in e ciucciaghje municipale (Dirizzione di a zitillina). Ogni sittimana, Monique Santoni di u sirviziu LCC batte signe ciucciaghje è prupone, cù l'aiutu di u parsunale, di e dirittrice è iducatrice, attività in immersione linguistica cum'è quelle prisintate in u filmettu quì sottu.



