Festa di a lingua corsa in Aiacciu Sabbatu u 20 di nuvembre à 8 ore è mezu (Spaziu Diamante). Intrata di rigalu.







In u quatru di a Festa di a lingua corsa, sta pezza di teatru sarà pruposta à u publicu di u rughjone aiaccinu. "Focu spintu è catena ghjilata" hè stata scritta da Petru Squarcini è messa in scena da Marie Jo Peri.



Zu Natale hè un omu vechju chì dorme fora, ma par a vigilia di Natale hè invitatu à beie un caffè ind'una famiglia povara povara...



