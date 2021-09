Festa di a lingua corsa in Aiacciu Cù l'affare di a crisa sanitaria, a "festa di a lingua corsa" hè stata attimpata un pocu ma si farà listessa.









- Da u 20 di sittembre sin'à u mese di dicembre : furmazione di 150 sculari à u ghjocu di a morra cù un animatore di u sirviziu LCC

- 1 d'uttobre : furmazione di 175 sculari à u duppiame in lingua corsa d'un filmu d'animazione cù l'associu Fiura Mossa

- 26 d'uttobre : Cuncertu di Felì à u Spaziu Diamante à 8 ore è mezu

- 27 d'uttobre : Cunfarenza di Jean Claude Morati annant'à a "Tassunumia di e spezie animale è vegetale corse" à u Spaziu Diamante à 6 ore è mezu

- 28 d'uttobre : Tastatura è prisintazione di u vinu novu è d'altri prudutti corsi à u Chemin des vignobles (20 piazze scrizzione ubligatoria => lcc@ville-ajaccio.fr)

- 20 di nuvembre : Teatru "Focu spentu è catena ghjilata" cù I tarucconi di u teatru nustrale à u Spaziu Diamante à 8 ore è mezu

- 7 di dicembre : Scontru di morra trà e 6 classe furmate à u ghjocu par a Festa di a Nazione



- Da u 28 di sittembre sin'à u 9 d'uttobre : Parechji filmi d'animazione à a midiateca di I canni 04.95.20.20.30

- 20 d'uttobre à 2 ore : "E fole ritrose" filmu d'animazione à a midiateca di San ghjuvà 04.95.10.91.81



