Festa di a lingua corsa in Aiacciu Quist'annu emu signatu una cunvinzione cù a federazione di caccia di u Pumonte da ch'elli possinu intarvene in i centri d'asgi municipali.





In u quatru di a festa di a lingua corsa, u sirviziu LCC di a Cità d'Aiacciu hà signatu un partinariatu cù a federazione di caccia di u Pumonte. Ringraziemu à u Prisidente di a ffds2a, à François è Stéphane (ffdc2a) d'avè parmessu à i zitelli di i centri d'asgi municipali di scopre è di parlà di l'animali corsi.



Accueil Envoyer à un ami Imprimer