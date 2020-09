Festa di a lingua corsa 2020 (Spaziu Diamante) Cù l'affare di a crisa sanitaria, a festa di a lingua corsa ùn s'hè micca pussuta fà di maghju è di ghjunghju. Omu spera di pudè fà megliu quist'annu chì vene ma in tantu u sirviziu LCC di a Cità d'Aiacciu vi prupone 4 manifestazione. Tutte e cundizione saranu messe in ballu da riceve a ghjente sicondu u protocolu sanitariu (luntananza di e parsone, soluzione idroalcolica). Ùn vi scurdate di purtà a vostra mascara...





Prugrama : Marti u 29 di sittembre à 6 ore è mezu (Spaziu Diamante) : Cunfarenza annant'à a puesia di Corscia è di tuttu u Niolu cù Jean-Luc Luciani (Premiu Musanostra 2020).

Marcuri u 30 di sittembre à 6 ore è mezu (Spaziu Diamante) : A ginealugia cù l'associu « corsica genealogia », prisintazione di i studii fatti da l'associu è prisintazione di a ginealugia d'unipoche di famiglie aiaccine cunnisciute.

Ghjovi u 1 d'ottobre à 6 ore è mezu (Spaziu Diamante) : Prisintazione d'un sciabeccu è storie di mare in tempi di e rivoluzione corse di u 18emu seculu cù l'associu « a madunetta ».

Vennari u 2 d'ottobre à 6 ore è mezu (Spaziu Diamante) : In partinariatu cù u Museu di Corti, cunfarenza "estru paisanu" annant'à "A piazza di a mandulina è a ghitarra in a cultura aiaccina" (ascolta di i fondi sunori).



