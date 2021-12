Festa di a Nazioni : Morra cù i scoli aiaccini A missa in valori di a cultura corsa hè una manera anch'ella di prumova a festa di a Nazioni.





Sò 123 i sculari di 6 classi aiaccini ch'ani participatu à u scontru di morra urganizatu da u sirviziu LCC di a Cità d'Aiacciu pà a festa di a Nazioni. Ringraziemu i 6 maestri (Mma Bonnafoux, Mma Carbuccia, Mma Facchini, Mma Kervella, Mma Poli è Gilles Santoni) di i scoli di Charles Bonafedi, di Forcioli Conti, di Petralba è di quella di RDI d'avè accumpagnatu (incù Jean Pierre Massoni di u sirviziu LCC) i so sculari duranti sti 3 mesi d'amparera. Quist'annu sò quelli di a scola di RDI (résidence des îles) ch'ani vintu u scontru ma u piacè di tutti hè statu di veda chì i zitelli si sò campi. A ghjurnata fù una riescita pà tutti quelli chì ci ani participatu (sculari, maestri, cunsiglieri pidagogichi è eletti) è sò parechji quelli chì ci ani dumandatu di turnà à falla quist'annu chì veni...sempre in lingua corsa !





