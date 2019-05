Festa di a Lingua Corsa 2019 La Ville d’Ajaccio porte les couleurs de la langue et la culture corses pour mettre en valeur les actions menées tout au long de l’année. Au programme des rendez-vous instructifs et ludiques ouverts à tous et gratuits.





Prugramma Festa di a Lingua 1/ en partenariat avec l’éducation nationale, apprentissage di jeu de morra à 150 enfants du primaire



2/ en partenarait avec l’ALSH Baleone, séjour linguistique immersif à Bastelica



3/ en partenariat avec la direction de la petite enfance, préparation et présentation du travail réalisé en langue corse toute au long de l’année dans les crèches lors de la fête de fin d’année de chaque structure



4/ en partenariat avec la direction de la jeunesse, préparation et présentation du travail réalisé en langue corse toute au long de l’année dans les ALSH lors de la fête de fin d’année de chaque structure



5/ sortie pédagogique, culturelle et linguistique de 150 scolaires d’Ajaccio sur le site de Filitosa pour un projet histoire et morra.



6/ Sortie sur l’île de Mezu mare avec les séniors du CIAS



7/ en partenariat avec la “scola di cantu” concert à l’espace diamant pour présenter leur spectacle de fin d’année



8/ en partenariat avec l’association “filu d’amparera” conférence sur le thème : “Monseigneur De la Foata



9/ en partenariat l’association “guardia papale corsa” conférence sur le thème : la guarde papale corse



10/ atelier de création en partenariat avec l’association Umani



11/ en partenariat avec l’association “I tarucconi” pièce de théâtre inédite : “essa o ùn essa”



12/ en partenariat l’association “basta à parlà” et Paul poli, découverte de la forêt corse



13/ loto en langue corse pour les résidents d’une EHPAD



14/ en partenariat avec la fédération des chasseurs, découverte des espèces animales insulaires



15/ Rencontre autour de la traduction en langue corse d'Hamlet avec Marc Biancarelli



16/ Rencontre autour de son guide" Patrimoine insolites et secrets de la corse avec Dominique Memmi



Festa di a Lingua Corsa par i zitelli Mediateca di e canne Mediateca di Sampieru Mediateca di

San Ghjuvà Mediateca di l’empereur Attellu « emoticorse » cù J.Antoine Ceccaldi à partesi da 7 anni) Marcuri u 12 di ghjugnu

da 10 ore à meziornu Marcuri u 19 di ghjugnu

da 10 ore à meziornu Filmu d’animazione in lingua corsa

« Yakari »

(à partesi da 4 anni) Marcuri u 6 di ghjugnu

Sabbatu u 15 di ghjugnu Marcuri u 12 di ghjugnu à 4 ore I strumenti tradiziunali corsi cù

L’associu L’anfarti

(par i chjuchi è i maiò) Sabbatu u 22 di ghjugnu da 2 ore à 4 ore Spittaculu « Corsi tu dis ! » da Laetizia Grisoni Marcuri u 19 di ghjugnu

à 2 ore Marcuri u 12 di ghjugnu

à 2 ore Marcuri u 5 di ghjugnu

à 2 ore Fole è canti tradiziunali cù Michel Luciani Sabbatu l’8 di ghjugnu

da 10 ore à meziornu Marcuri u 19 di ghjugnu

à 10 ore Sabbatu u 15 di ghjugnu

da 10 ore à meziornu Animazione di J.Pierre Massoni di u sirviziu LCC di a Cità d’Aiacciu Marcuri u 19 di ghjugnu à 10 ore Marcuri u 26 di ghjugnu à 2 ore

Marcuri u 12 di ghjugnu à 10 ore Marcuri u 5 di ghjugnu

à 10 ore



